‘’KENDİ YOLUMDA’’ FİLMİNİN DEV KADROSU BAŞKENTTE

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‘’Kendi Yolumda’’ filminin Ankara çıkartması ANKAmall’da gerçekleşecek PROFAM tarafından yönetilen, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden ANKAmall, son günlerin en çok konuşulan filmlerinden ‘Kendi Yolumda’ filminin yönetmenini ve oyuncularını ağırlayacak.

25 Kasım tarihinde gösterime giren, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı Kendi Yolumda filminin dev kadrosu, 27 Kasım Pazar günü ANKAmall seyircisiyle buluşacak. Cinemaximum’da gerçekleşecek özel gösterime Ömer Faruk Sorak, Gökhan Özoğuz, Okan Çabalar ve Ferit Aktuğ katılacak. Filmde Gökhan Özoğuz, Adana’da bir tamirhanede çırak olarak çalışan Ömer Ali ile tanışıyor, Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenerek bu işin peşini bırakmamasını söylüyor. Babasının baskılarıyla çalışan Ömer Ali, Gökhan’a ‘’Sen de benimki gibi bir aileye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin’’ diye soruyor. Bu sorudan etkilenen Gökhan uykuya daldığında kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak görüyor…