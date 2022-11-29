“Kendi Yolumda’’ film ekibine başkentlilerden sevgi seli

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‘’Kendi Yolumda’’ filminin Ankara Çıkartması film ekibinin yanı sıra Mansur Yavaş’ın da katılımıyla ANKAmall’da gerçekleşti PROFAM tarafından yönetilen, Başkentlilerin buluşma noktalarından ANKAmall, ziyaretçilerin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlamaya, onları hayranı oldukları sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor.

Son günlerin en çok konuşulan filmlerinden olan ‘’Kendi Yolumda’’ filminin ANKAmall ve Paribu Cineverse işbirliğinde gerçekleşen Ankara özel gösterimi Başkentlilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Yönetmen Ömer Faruk Sorak, başrol oyuncularından Gökhan Özoğuz ve Ferit Aktuğ’un katılımıyla gerçekleşen özel gösterime Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katılım sağladı.

Film öncesi açıklamalarda bulunan Yavaş, ‘’Bir başkentin, çağdaş başkentlerle yarışabilmesinin en önemli şartı sanata ve sanatçıya destek olmasıdır. Bugün bu özel gösterim dolayısıyla bir araya geldik; bu güzel film için tüm ekibi tebrik ediyorum’’ diye konuştu.

‘’Bu filmde herkes kendinden bir şey bulacak’’

Yönetmen Ömer Faruk Sorak, filmin çıkış hikayesinden bahsederek ‘’Gökhan İstanbul’da değil de başka bir yerde doğsaydı, yine kendi yolunu bulur muydu sorusundan hareket ederek kurguladık filmi… Zaten filme de Mevlana’nın çok bilinen bir sözüyle başladık: ‘’Önemli olan yolda olmaktır, varmak değil.’’ İzlediğinizde hepinizin kendinizden bir şeyler bulacağını düşündüğümüz bir film oldu. Kendi yolunda, inandığın yolda yürümekle ilgili bir film yaptık. İzleyen herkeste ‘’Evet, ben de yapabilirim, ben de başarabilirim’’ duygusu yaratacağına inanıyoruz. Bu filmi izlerken sadece eğlenceli vakit geçirmekle kalmayıp hayat yolunda kendi kararınızı vermek konusunda yeni bir bakış açısına sahip olacağınızı düşünüyorum’’ dedi.

‘’Film bize kendini yazdırdı’’

Filmin başrol oyuncusu Gökhan Özoğuz ise, ekip olarak Ankaralıların ilgisinden duydukları mutluluğu dile getirerek, ‘’Bu film projesini duyduğumda ‘’Hemen yapalım’’ dedim, böyle bir senaryoda yer almayı çok istedim. Filmin içerisinde çok enteresan konular var; hayat gibi… Film bize kendi kendini yazdırdı. Herkesin inandığı, yürümek istediği yolda, bıkmadan usanmadan sonuna kadar giderse, saf, öz duygusuyla yürüdüğü zaman başarının onu bulduğunu anlatan bir film oldu. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyduk, sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Filmin pandemiye denk geldiğini hatırlatan Özoğuz, ‘’İlla sinemada seyredilsin istedik, o yüzden her şeyi göze aldık bekledik. Umut ediyoruz ki çok güzel olacak’’ dedi.

Filmin oyuncularından Ferit Aktuğ ise doğup büyüdüğü şehir olan Ankara’ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek ‘’Ben filmde Gökhan’ı yolda tutmaya çalışan yakın arkadaşını oynuyorum. Çok güzel bir kadromuz var. Benim için çok özel bir proje oldu. Umarım filmi izledikten sonra kendi yolunuzdan devam edersiniz’’ diye konuştu.