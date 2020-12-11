Kendi yarasını unuttu, arkadaşını düşündü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN’da, otomobille işçilerin taşındığı servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Kuyucu, araç içinde sıkışan arkadaşı Azim Çetinkaya’nın kurtarılma çalışması sürdüğü sırada görevlilere, “Adam öldü mü, kaldı mı? Bir şey söyleyin” dedi. Görevliler, Çetinkaya’nın yaşadığını söyleyince Kuyucu rahat bir nefes aldı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda meydana geldi. Mustafa Koyuncu yönetimindeki 70 FT 084 plakalı otomobil, kavşakta ambalaj fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Veysel Şenuysal’ın kullandığı 70 FD 715 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Kuyucu, yanındaki arkadaşı Azim Çetinkaya ile minibüsteki 14 işçiden 3’ü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlileri 4 yaralıya ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralı Çetinkaya’yı kurtarmak için çalışma başlattı. Başından yaralanan ve kanlar içinde kalan sürücü Kuyucu, arkadaşının durumunu merak ettiği için ambulansa binmeyi reddetti. Aracın yanına gelen Kuyucu, itfaiye ekiplerine ”Adam öldü mü, kaldı mı? Bir şey söyleyin” dedi. Ekipler de ”Yaşıyor” diye cevap verdi. Birkaç kez ambulanstan inip aracın başına gelen Kuyucu, güçlükle ikna edilip ambulansa alındı.

Yaralı Çetinkaya’da yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonucu kurtarıldı. Yaralı 5 kişi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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