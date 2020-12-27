Ana Sayfa Güncel Haberler Kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendi, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti/ Fotoğraflar
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Kameradaki bakır kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de sokağa çıkma kısıtlamasında girdikleri bir depodan 200 kilo ağırlığında bakır kablo ile 50 alüminyum kalıp çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına...
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Bakan Pekcan: İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak için gayret gösteriyoruz
Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, İngiltere- AB görüşmelerini yakinen takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde...
DİSK’ten asgari ücret eylemi
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , asgari ücretin net 3800 lira olması talebiyle tüm Türkiye'de aynı zamanda eylem yaptı. İstanbul'daki eylem de saat 12.30'da İstanbul Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde gerçekleşti.