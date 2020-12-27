Kendi yaptığı sahte içkiden zehirlendi, 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti/ Fotoğraflar

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , asgari ücretin net 3800 lira olması talebiyle tüm Türkiye'de aynı zamanda eylem yaptı. İstanbul'daki eylem de saat 12.30'da İstanbul Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü önünde gerçekleşti.