Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn’ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor

Ergün AYAZ/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- DÜNYA Süpersport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun 2 yaşına yaklaşan oğlu Zayn’ın mini motosiklet üzerindeki performansı görenleri hayrete düşürüyor. Kenan Sofuoğlu, “Oğlum 1 yıla yakındır motor kullanıyor. Eğer varsa o yeteneği ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip, onu dünyada Formula- 1’e yetiştirmek isterim” dedi.

Dünya Süpersport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından oğlu Zayn Sofuoğlu’nun motosiklet kullanırken kaydedilen videoyu paylaşarak, ‘Henüz 2 yaşında değil’ notunu ekledi. Görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. Ünlü sporcu Kenan Sofuoğlu da Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Yarış Pisti’nde çocuklarına eğitim vermeye devam ediyor. 4 yaşındaki oğlu Mahir ve henüz 2 yaşına basmayan oğlu Zayn Sofuoğlu, babalarının yanında, güvenli bir ortamda motor sporları eğitimleri alıyor.

‘AMACIM ONLARIN BURADA EĞLENMELERİ VE İYİ BİR EĞİTİM ALMALARI’

Oğulları Mahir ve Zayn’ın yarış pistinde eğlenerek iyi bir eğitim almalarını amaçladığını söyleyen şampiyon sporcu Kenan Sofuoğlu, “Çocuklarımı annesinin kucağından getirip, motor kullandırmadık. Zayn, 1 yaşından itibaren benimle sürekli bu piste geliyor. Bu pistte 10 yıldan fazla süredir milli sporcular yetiştiriyoruz. Özellikle burada yetişen sporcular, dünyanın en başarılı sporcuları halindeler. Zayn da benimle sürekli geliyor ve büyük ağabeylerinin motor kullandığını görünce o da kullanmak istiyor. Önceleri bisikletini kullanıyordu. Daha sonra da beraber motor kullanmaya başladık. Orada gaz kontrolünün çok iyi olduğunu görünce motoru tek başına kullandırmaya başladım. Yaklaşık 6- 7 aydır da motosikleti kendi başına kullanabilir hale geldi. 50 cc motor ve akülü motorlar kullanıyor. Henüz go- kart kullanmaya boyu yetmiyor. Ona özel bir go- kart yaptık. 3 aydır da çok iyi go-kart kullanmaya başladı. Amacım onların burada eğlenmesi ve iyi bir eğitim alması. İnşallah ileride de ülkemizi temsil eden sporcular hale gelirler” dedi.

‘GÜVENLİKLİ BİR ALANDA KULLANIYORLAR’

Çocuklarının güvenlikli bir alanda motor kullandıklarını ifade eden Sofuoğlu, “Motoru kullanırken oğluma bir şey olmasından korkuyorum. Tabii ki tedbirimizi alıyoruz. Burası yarış pisti ve trafiğe açık alan değil. Çarpabilecekleri, yaralanabilecekleri bir yer yok. En fazla lastikler var. Çocuklar lastiklere çarpabiliyor. Burası güvenlik önlemleri alınan bir yer olduğu için, burada yaşanan kazalar da kolay kolay bir şey olmaz. Zayn ve diğer çocuklar motosiklet ve go- kartla ufak kazalar yapabiliyorlar. Ben bu işin içerisinde büyüdüm ve bu işin içerisinde kazalar var. Siz güvenlik önlemlerinizi aldığınızda bunu minumuma düşürüyorsunuz. Aman kaza yapar, bir şey olur tedirginliği içimde yok” diye konuştu.

‘FORMULA-1’E YETİŞTİRMEK İSTERİM’

Motor sporları eğitimleri konusunda bilgisi olmayan insanların eleştiriler yönelttiğini söyleyen Sofuoğlu, “İnsanlar bunu eleştirebiliyor. Bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Motosikleti bilmiyorlar. Hayatlarında motosiklet koltuğuna oturmamışlar. Yarış pisti nedir? Bunun eğitimi nedir? Hiçbir şey bilmedikleri konularda konuşuyorlar. Buradaki eğitimleri bilselerdi, Zayn’ın 1 yıla yakındır eğitildiğini, motosikleti şans eseri kullanmadığını ve bilinçli sürdüğünü canlı gözlerle görselerdi, çok daha iyi anlayabilirlerdi. Bilmedikleri konularda boş konuşmuşlar. Çocuğumun sporcu olmasını isterim. Zayn 2 yaşında böyle motor kullanıyor diye, çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Yeteneği varsa ileride görürüz. Ben iyi eğitildiğini düşünüyorum. Benim görüşüm, onu annesiyle evde bırakıp, eline telefon verip, susturmaktansa, yanıma alıp, hevesi varsa benimle motor kullanması, go- kart kullanması. Her geldiğimde motor kullandırıyorum, antrenman yaptırıyorum. Kendisi de çok eğleniyor. İleriye yönelik, benim yetiştirdiğim motosiklet yarışçıları var. Avrupa’da başarılı işler yapıyorlar. Gönlümden geçen şey, bir Formula- 1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa o yeteneği, ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip, onu dünyada Formula-1’e yetiştirmek isterim. Bunları konuşmak için şu anda çok erken. Şu anda kendisi çok eğleniyor. Motor kullanmaktan, araba kullanmaktan keyif alıyor. Yeteneğinin ne kadar olduğunu zaman bize gösterecek” ifadelerini kullandı.

