Türkçe pop müziğinin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu, müzik tarihinin en büyük karşılaşması Red Bull SoundClash’te aynı anda performans gösterecek. 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu.

Red Bull SoundClash’te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda karşılıklı performans sergileyecek. Yetenek, yaratıcılık ve müziğin sınırlarını zorlaması bekleyen etkinlikte Erener ve Doğulu, aynı anda karşılıklı sahnelerde bir şova imza atacak. 17 Nisan Cuma günü KüçükÇiftlik Park’ta Atlantis Yapım iş birliğiyle gerçekleşecek 4 etaptan oluşan Red Bull SoundClash’te iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak, üçüncü bölümde ise bambaşka tarzda daha önce seslendirmedikleri parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak.

AVANTAJLI BİLETLER SATIŞA SUNULDU

Sertab Erener ve Kenan Doğulu’nun canlı performanslarına sahne olacak müzik deneyiminde yerini almak isteyenler için avantajlı biletler, Biletix üzerinden satışa sunuldu. Etkinliğe ilişkin daha fazla detaya Red Bull’un internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

