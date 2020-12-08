Kemerlerinizi az daha sıkın…

Doğalgaz bulunduğunda sevindik.İleriye dönük olsa da sevindik.Taze paraya ihtiyacımız var. AKP’nin kaderi ekonomi. Ekonomi düzelirse iktidarda kalır.



Yoksa;

Abbas yolcu.

Rüyalarımıza giriyor.

Hayaller kuruyoruz.

Beş on yıl sonrasını.

Bolluk içinde yüzen bir Türkiye.

Fakir ülkelere yardım eden Türkiye..

Nerden nereye?

Adnan Menderes dönemi.

Amerika bize süt tozu,peynir yardım ediyordu.

Şimdi ise paralarımıza konuyor.

Savaş uçaklarını vermiyor.



Muhalefet kasalar bomboş diyor.

Soruyoruz nerede paralar?

Cevap veriyorlar silah alıyoruz silah.

Savaş ediyoruz kötülerle.

Bize gül atmıyorlar.

Birde saray var.

Masraflar bayağı ağır.

Biraz sabır.

Karadeniz de doğalgazdan sonra uranyum var.

Yakında sismik gemiler onu da bulacak.

Az daha kemerlerinizi sıkın.