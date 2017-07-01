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Kemer’de denizde erkek cesedi bulundu (2)

CESEDİN, KAYIP RAMAZAN ÖZKAN’A  AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında bugün bulunan cesedin, 11 Mart’ta Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan’a ait olduğu belirlendi. Özkan’ın yakınları, cesedi teşhis etti.

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