Kemalpaşa’da kaçak üretim şaraba 1 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 880 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovacık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulunan bir barakada kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, dün yapılan baskında barakada 880 litre kaçak üretim şarap ele geçirdi. Olayla ilgili U.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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