Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kadıköy’de esnaf ziyareti

Burçak BOZKUŞ – Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Kendisine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen Kent Müzesi sunumunun ardından Kadıköy’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Dükkanları tek tek dolaşan Kılıçdaroğlu, esnafla sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi. Çevredekilerle fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAF

