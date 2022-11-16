Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’te

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Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep’e geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde tarifeli uçakla Gaziantep’e geldi. Kılıçdaroğlu’nu Gaziantep Havaalanında CHP Gaziantep milletvekilleri Bayram Yılmazkaya, İrfan Kaplan, İl Başkanı Neşet Uçar ve çok sayıda partili karşıladı.

Kılıçdaroğlu’nun bir otelde gerçekleştireceği görüşmelerin basına kapalı olduğu belirtilirken, yarın Kilis’te çeşitli programlara katılacağı bildirildi. (DHA)

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