KELİMELERİN DERİN İŞARETİ

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi Sanat Galerisi’nde Yaşam Koçu ve Enerji Teknikleri Uzmanı Hüseyin Hoşafçı katılımıyla ‘Kelimelerin Gücü’ adlı eğitici söyleşi düzenlendi. Programda dinleyicilere farklı bilinç kazandırıldı. Kullanılan her sözcüğün bir kez daha değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Söylemlerin Önemine Dikkat Çekildi

Psikolojide günlük hayatta kullandığımız sözlerin, çok farklı yerlerde bulunabildiğini aktaran Hoşafçı, kendimize yönelen tek bir sözcüğün, tüm hayatımızı etkileyebileceğini aktardı. Hoşafçı, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Yeni bir ofis açılmıştı, arkadaşım bana ‘Allah utandırmasın’ dedi, arkadaşıma teşekkür ettim, bu ifadeyi ‘Allah bol kazançlar versin’, şeklinde değiştirmesini istedim. Çok iyi niyetle söylenmiş bir cümle ama bir kelime, bizim bakışımızı değiştiriyor. Sözler, biz hiç farkında olmadan bilinçaltımıza çok farklı kodlar yerleştiriyor. Bir kitapta geçen şöyle bir konu var: ‘Söz, sadece bir ses veya yazı sembolü değildir. Düşüncede kullandığınız sözlerle yaşamınızı oluşturabilirsiniz. Etrafınızdaki her şeyi yok da edebilirsiniz. Söz, bir büyüdür. Var olan olumsuzlukları değiştirebiliriz. Örneğin bir arkadaşımızı gördüğümüzde, ya senin rengin soluk, hasta mısın, dersek hasta değilse bile ona bu olumsuz fikri vermiş oluruz.’”

Ağzımızdan çıkan her söz, bir titreşimdir. Çocuğumuza karşı kullandığımız her kötü söz, ileride beklenmedik bir sonuç doğurabilir. ‘Böyle giderse hiç başarılı olamazsın, sen bugüne kadar neyi becerdin ki’ gibi söylemler örnektir. Ebeveyn de öğretmen de çocuğa çok masumane bir şekilde, onu motive amaçlı olumsuz sözler kullanırsa maalesef kişiliği zarar görebilir. Kendi başına karar alamayan biriyle yaptığımız çalışmada gördük ki sürekli başkalarından bir onay beklemekte. Arkadaşın arıyor, şöyle yapsam olur mu, diye hep onay arıyor. Kişinin annesinin, kendisinden izinsiz bir şey yapmasına fırsat vermediği tespit edildi. Mesela ‘bana yalan söyleme’ denildiğinde sistem, söylemeyi değil yalnız yalan bölümünü alıyor. Bunun yerine ‘bana doğruları söyle, doğruları söylersen mutlu olurum’ demek daha uygun. Ailemizin ve başkalarının bakış açılarını kendi kaderimiz yaptığımız hissini ortadan kaldırmalıyız.”

Hayata Pozitif Bakmalıyız

Hoşafçı, şöyle devam etti: “Bilinçaltı, tüm anıları depolar sonra bunları ilişkilendirir. Çok değişikliklerden hoşlanmaz. Çünkü değişiklik, kendini yeniliklere açmaktır. Bilinçaltı, genelleme yapar. Örneğin x isimli kişiyle olumsuz bir şey yaşadınız daha sonra tüm x’ler böyledir diye farkında olmadan düşünür. Çok sevdiği birinin memleketini sorar, öğrendiğinde demek ki buralıların hepsi aynı diye geneller. Espri anlayışı yoktur, her şeyi gerçek sanır. Tekrar eder, öğrendiklerini tekrar etmeyi kendine bir görev sayar. Sosyal medyada yapılan paylaşımların da büyük önemi var. İncelendiğinde kişinin hayatında daha sonra hasara sebep olduğu görülmüştür. Bu yüzden olumsuz kelimeler kullanmamalıyız, hep olumlu sözcüklerle devam etmeliyiz.

Mesela çok hastalığı olan birinde yaptığımız araştırmada sorunun cevabı şöyleydi: ‘Ben sevdiğim insanlar için çok fedakarlık yaptım. Hatta Allah’a, onlara vereceğin hastalıkları bana ver diye dua ettim.’ Yani hayat, bizim isteklerimize göre şekilleniyor. Kadın ve erkek tüm bireylerin eşit şartlarda yaşaması çok önemli. Kendinize güven konusunda da bu durum devreye giriyor. Hayatta en çok kullandığımız ifadelerden bir tanesi, ‘kurban olurum sana’. Doğrudan kurban psikolojisi oluşturuyor. Bunun yerine seni seviyorum demek var. Bir diğeri Allah kötülük vermesin, bunun yerine Allah huzur, sağlık versin demek daha uygundur. Korona salgın sürecinde, ‘virüs, aldığımız tedbirden güçlü değil’ sloganı, negatif enerjidir. ‘Trafikte, öfkemiz sizden güçlü değil’ sloganı, öfkemize yenik düşüyoruz manasında olumsuzdur. Değilleri çıkardığımızda algıda seçicilikle işaretler ortaya çıkıyor.”

