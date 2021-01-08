Kelepçe takıp, çıplak halde döven kocasını öldürdü/ Ek fotoğraflar

ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üniversiteye rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Kaldı ki...