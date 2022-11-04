“Kelebeksu Parkı” yenilenerek hizmete açıldı

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Başkentin eski ve bakımsız parklarında yenileme çalışmaları başlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesindeki “Kelebeksu Parkı”nda bakım-onarım çalışması gerçekleştirdi. Havuzu yapılan çalışmaların ardından kullanılabilir duruma getirilirken, parkın engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir olması sağlandı. Ayrıca, parktaki yeşil alan ve ağaç sayısı da artırıldı.

“Yeşilin Başkenti” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da bakımsızlık nedeniyle atıl durumda kalan parkları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyor.

Şehre nefes aldıracak yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran ABB, son olarak Etimesgut ilçesindeki “Kelebeksu Parkı”nı da yenileyerek yeniden Başkentlilerin kullanımına açtı.

PARK A’DAN Z’YE YENİLENDİ

Parkın yenilenerek hizmete açıldığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yeşilin Başkenti vizyonumuzla, Etimesgut’taki Kelebeksu Parkı’nı 3 milyon 448 bin TL maliyetle yeniledik. Engelli engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir hale getirdiğimiz parkımızda yeşil alanları artırırken çevre düzenlemeleriyle modern bir görünüme kavuşturduk.”

41 bin metrekarelik alana sahip parkta gerçekleştirilen yaklaşık 3 milyon 448 bin TL maliyetle revizyon çalışması yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yaklaşık 14 bin metrekarelik havuzun elektrik aksamı yenilenirken su tasarrufunun sağlanabilmesi için de gerekli önlemler alındı.

2014 yılında açılan ve açıldıktan kısa bir süre sonra da bakımsız kalan park, yapılan çevre düzenlemeleriyle daha modern bir hâle kavuştu. Alandaki park ve kent mobilyaları da yenilenirken, havuz içindeki adacıklardan oluşan parktaki yeşil alan ve ağaç sayısı da artırıldı.

Çeşitli spor alanlarının bulunduğu “Kelebeksu Parkı”, engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir hâle getirilmesiyle de A’dan Z’ye yenilenmiş oldu.