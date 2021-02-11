Kelebekler Vadisi’nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca, hakim karşısına çıktı – EK FOTOĞRAF

Ana Sayfa Güncel Haberler Kelebekler Vadisi’nde hamile eşini sigorta parası için kayalıklardan ittiği öne sürülen koca,...
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Türkiye’nin kışlık sebzesi İzmir’den
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Samsun’da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Hakan AKGÜN-Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da çanta içerisinde çöpe bırakılan 1 haftalık kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeği çöpte görenlerden Orhan Türkdal, "Vicdansızlar. Nasıl bıraktınız....
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Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SELÇUKLU sultanlarından 1'inci İzzeddin Keykavus, ölümünün 801'inci yıl dönümünde Sivas'ta Şifaiye Medresesi’ndeki türbesi başında dualarla anıldı. Anma programına Sivas...
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi salgına rağmen öğrencilerin ilgi odağı oldu
Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş mimariden esintiler taşıyan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Covid-19 salgın döneminde de öğrencilerin ilgi odağı...