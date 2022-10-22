- Reklam -

Senaristliğini ve yönetmenliğini Tolga Karaçelik’in üstlendiği çok güzel fim var köşede. KELEBEKLER… Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Jüri Büyük Ödülü sahibi olan bu film, birbirini tanımayan bir ailenin tanışma sürecini anlatıyor desek çok büyük bir yalan olmaz sanırım.

Beklenmedik anlatımlar, beklenmedik goller var yapıtta. Oyunculuklar sabah kahvesi tadında. Hayranlıkla izlenir bir uğraşı.

Babalarının isteği üzerine Hasanlar köyüne geri dönen üç kardeşin birbirleri ve ölen babalarını tanıma hatta tanımlama sürecini anlatan bir süreç. Sürecin moderatörü ise kelebekler. Enteresan olayların birbirini kovaladığı ve duraksamadığı bu yapıt içerik bakımından çok zengin birçok done barınıyor. Gerek senaryonun akıcılığı ve çalımları; gerekse görsel anlatımda kalite ve bakış açıları görmeye fazlasıyla değer.

“KARAKOMİK” diyebileceğimiz anlatı hüzünlenmek üzere olduğunuz her an neye güldüğünüzün şaşkınlığı içinde bırakacak sizleri.

Ödülü neden hak ettiğini de sizlere bu süreçte çok kolay biçimde anlatacak. Gözden kaçıranlar için: İyi seyirler.