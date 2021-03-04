Kelebek hastası Suriyeli Alaattin’in hayali, futbol oynamak ve parka gitmek

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- SURİYE’deki iç savaştan 6 yıl önce kaçarak ailesiyle Antalya’ya yerleşen kelebek hastası Alaattin Elharbe (18), tek hayalinin futbol oynamak ve parka gitmek olduğunu söyledi.

Suriye’de yaşayan Halef Elharbe (49) ile Şemse Elhüsein (45) çiftinin 7 çocuğundan Alaattin Elharbe’ye, dünyaya geldiğinde kelebek hastalığı teşhisi konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi devam ederken, baba ve 6 çocuğu iç savaş nedeniyle 2015 yılında ülkelerini terk edip Türkiye’ye gelerek Antalya’ya yerleşti. Hastalığı nedeniyle hareket etmekte zorlanan Alaattin ise annesiyle ülkelerinde kaldı. Bir süre sonra anne ile oğlu da ailelerinin yanına geldi.

EL VE AYAK PARMAKLARI YOK

Alaattin ve ailesi, Kepez ilçesinde müstakil bir evde hayatlarını sürdürmeye devam ediyor. Hastalığı nedeniyle cildinde yaralar bulunan ve sürekli serin ortamda bulunması gereken Alaattin, bu nedenle evden de çıkamıyor. El ve ayak parmakları da olmayan Alaattin, ağzındaki yaralar nedeniyle sıvıyla beslenebiliyor. Alaattin, annesinin vücudundaki yaralara pansuman yapmak için kıyafetlerini çıkartıp giydirdiği sırada ise kıyafetlerin yaralara yapışmasından dolayı büyük acı çekiyor.

Hastalığından dolayı oğlunun yemek yiyemediğini ifade eden Şemse Elhüsein, “Alaattin çocukluğundan bu yana hastalığıyla mücadele ediyor. Vücudundaki yaraları kremlerle ve ilaçlarla bir nebze rahatlatmaya çalışıyoruz. Dili normalde kısa olduğu için yemek yemekte zorlanıyor. Genelde sıvıyla besliyoruz. Sürekli acı içinde, kıyafetleri giydirip çıkarttığımız zaman çok büyük acı çekiyor” dedi.

‘GECELERİ UYUYAMIYORUM’

Kıyafetleri değiştirildiği zaman acı çektiğini anlatan Alaattin Elharbe ise, “Geceleri yaralarımdan dolayı uyuyamıyorum. Bana bir yardım eli uzatılmasını bekliyorum” diye konuştu. Tek hayalinin futbol oynamak ve parka gitmek olduğunu sözlerine ekleyen Alaattin Erharbe, “Bu en büyük hayalim” diye konuştu.

KELEBEK HASTALIĞI

Kelebek hastalığı, vücutta pek çok organı birden tutan romatizmal bir hastalık. Yüzde kelebek tarzında kırmızı döküntüyle karakterize olduğundan halk arasında ‘kelebek hastalığı’ olarak biliniyor. Kelebek hastalığı otoimmün olarak tabir edilen hastalıklardan. Otoimmün hastalıklarda hastanın bağışıklık sistemi hatalı çalışarak, kişinin kendi hücrelerini yabancı madde olarak algılıyor.

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