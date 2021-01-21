Kelebek çocuk Elfida’nın ismi evinin karşısındaki parka verildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR’de 2020 yılında Kelebek hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman Elfida Gündüz’ün isminin verildiği Çiğli’deki ‘Kelebek Elfida Gündüz Parkı’nın açılışı sanatçı Haluk Levent’ ve Elfida’nın ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış sırasında Elfida’nın anne ve babası duygusal anlar yaşadı.

Kelebek hastalığı olarak bilinen ‘Lupus’ nedeniyle 24.07. 2020 tarihinde yaşamını yitiren Elfida Gündüz’ün adının verildiği parkın açılışı gerçekleştirildi. Evka-2 Mahallesi’nde Elfida’nın evinin karşısında yapımı tamamlanan parkın açılışı Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, AHBAP Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent ile Elfida Gündüz’ün anne ve babası Zülfiye ile Ergin Gündüz tarafından yapıldı.

‘ELFİDA’NIN HAYALİ GERÇEK OLDU’

Elfida’nın hayalinin gerçekleşmesini görmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden sanatçı Haluk Levent, “Elfida neşe ve umut dolu, çevresine mutluluk dağıtan küçücük bir kızımızdı. Kelebek hastalığıyla mücadele ediyordu. Kendisiyle yaptığım konuşmalarda daima çocuklara yardım etmek, parklar ve tiyatro gösterimleri yapmak istediğini söylerdi. Elfida’nın hayallerini gerçekleştiren Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü’ye teşekkür ediyorum. AHBAP Platformu olarak parkımıza elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

‘KIZIM ÇOK MUTLU OLURDU’

Açılışta duygusal anlar yaşayan Anne Zülfiye Gündüz, “Kızım evimizden sürekli bu parka bakıyordu. Kızım görseydi, çok ama çok mutlu olurdu. Başta Haluk Levent ve Belediye Başkanımız Utku Gümrükçü olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kızımın hatırasını burada yaşatacağız” dedi.

‘HEPİMİZDE İZLER BIRAKTI’

Elfida’yı tanımaktan, neşesine, sevecenliğine ve hayata bağlılığına tanık olmaktan dolayı kendisini şanslı hissettiğini belirten Belediye Başkanı Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi olarak, Elfida kızımızın her ihtiyacında yanında olmaya özen gösterdik. Son olarak da ‘daima hayalim’ dediği parkı mahallesine kazandırdık. Gönül isterdi ki Elfida, hayalini kurduğu bugün yanımızda olsaydı ve parkta doyasıya oynasaydı. Hepimiz onu çok sevdik. Eminim ki arkadaşları da onu daima sevgiyle ve neşeyle hatırlayacaktır” ifadelerini kullandı.

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