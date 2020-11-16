Kelbecer’den ayrılan Ermeniler’den hayvan katliamı

Azerbaycan, (DHA)- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya’nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer’i terk eden Ermeniler bu kez de hayvanları telef etti.

Dağlık Karabağ’da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer’de evleri yaktı Azerbaycan’ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’dan çekilme kararı sonrası Kelbecer’i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri telef etti. Bir Rus gazeteci tarafından paylaşılan görüntüde, Ermenilere ait ve eşekleri taşıyamadıkları gerekçe gösterilerek, hayvanların başının kesildiği görüldü.

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer’in boşaltılması için Ermenistan’a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, “Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi” ifadelerine yer vermişti. Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti. Rusya’nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım’da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım’da Kelbecer’i terketmeye başlamıştı.