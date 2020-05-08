Lafı evirip çevirip, sağ elimle sol kulağımı göstererek,TRT2’nin muhteşem Mayıs programındaki Fransız yeni dalga akımının ünlü kült filmi 400 Darbeye getireceğim ama birlikte bir hayli uğraşacağız.

Fransızcadan türetme, birbiriyle alakasız konulardan bahsederken “kel alaka” değişini kullanırım. Birazdan belki sizde anlatacaklarımı böyle değerlendireceksiniz.Avrupa’nın en meşhur nehirlerinden olan Ren nehri tam 6 ülkenin sınırlarından akar.

Bu ülkeler Avusturya, Fransa, Almanya, Lihtenştayn, Hollanda ve İsviçre‘dir. Avrupa’nın en güzel su yolu sayılan bu nehir yaklaşık 1,320 km (820 mil) uzunluğundadır. Kavram karşıtlığına dayanan iki zıt ifadeyi kullanarak oksimoron yapacağım Ren geyiği ise daha ziyade İskandinavya ve Rusya’da yaşar. Ren nehri üzerine geyik yapacağım anlayacağınız. Ren nehri İsviçre’den geçerken Rhone adını alır. Rivayete göre, Avrupa’da bütün savaşların dışında kalarak tarafsızlığını koruyan İsviçre, Nazi altınları dahil olmak üzere dünyanın bütün altın rezervlerini Rhone kıyısında ki ünlü bankaları altında gömülü tutar. Güvenilir ve kayıt dışı bankacılık ve finans sistemini bu sermaye üzerine inşa etmiştir. Efsaneyi bilmem ama “müşteri temsilcisi”, “gizli kodlama” ve “off shore bankacılığın”ın mucidi oldukları kesin. Ülkenin birinde elinizde kayıtlara geçmesini istemediğiniz atıyorum 500.000 $ mı var? Tutarsınız size salık verilen Rhone kıyısında Cenevre’de ki Trust Company/güven duyulan kuruluşlardan birinin yolunu. İhtişamlı binadaki bir odada müşteri temsilcisi diyelim Peter Jost karşılar sizi. Adınıza bütün gölge kod hesaplar, kartlar hazırlanır. Off shore bankalar, mesela Virgin adaları saptanır. Oralardaki şirketlerde size tez temsil edecek İsviçre’de mukim avukatlarla belirlenir. Onlarla kontrol yapılır. Buharlaştırma sistemi kurulur. Gerisi ülkedeki broker(simsar)_Jost_off shore şirket avukatları arasında ki telefon ve bildirimlerle vergisiz cennette gider gelir.

Aynı yıllardan beri, el oğlu böylesi yollarla dünyaları götürürken, 400 Darbe filminde, 1950’lerin başlarında Paris’te yaşayan 12 yaşındaki Antoine, arkadaşları ile birlikte evden kaçmak için babasının daktilosunu çalıp satarak para kazanmak hırsına kaptırır kendini. Ailesiyle yaşadığı problemler ve okuldaki öğretmeni tarafından sıkça aşağılanması yüzünden ne okulda ne de evde huzur bulabilmektedir. Ödevini yapmadığı için arkadaşıyla birlikte okuldan kaçtıkları bir gün sokakta annesini başka bir adamla gören Antoine, şoku üstünden atamadan okula döner ve ödevi yapmamasının mazereti olarak annesinin öldüğü yalanını söyler. Anne ve baba sağlam bir şekilde okula geldikleri an ise gerçekler ortaya çıkar ve Antoine bir süreliğine uzaklaştırma cezası alır. Şimdi de ailesinden korktuğu için eve gitmeye korkan Antoine, yakın arkadaşıyla birlikte deniz kenarına kaçmaya karar verirler. Sadece Fransız sinemasına değil, dünya sinemasına getirdikleri yeni solukla tarih yazan Fransız Yeni Dalga akımının, en önemli isimlerinden biri olan Fronçois Truffaut imzalı film, hem akımın hem de sinemanın tarihinin en değerli filmlerindendir. Orijinal adı “Les quatre cents coups/the 400 blows” olan filmi tekrar yayınlandığında kaçırmayın bakalım siz hırsızlık tanımında nasıl dalgalanmalar yaşayacaksınız?