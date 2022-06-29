KEKLİKPINARI KAPALI PAZAR YERİ SEVCAN ORHAN KONSERİYLE AÇILDI

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Alper Taşdelen: “Bölge halkının isteği doğrultusunda pazar yerinin üstünü kapatmaya söz vermiştik ve şimdi bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Çankaya Belediyesi tarafından üstü kapatılarak hem pazar yeri hem de çok amaçlı bir kent meydanına dönüştürülen Keklikpınarı Kapalı Pazar Yeri halk müziğinin güçlü sesi Sevcan Orhan’ın verdiği konserle halkın hizmetine sunuldu.

Tamamladığı projeleri birbiri ardına halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, kısa süre önce hizmete açtığı Mürsel Uluç ve Aşıkpaşa Kapalı Pazar Yerlerinin ardından en son Keklikpınarı Kapalı Pazar Yerini vatandaşların hizmetine sundu. Açılışta, Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Sevcan Orhan sahne aldı.

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Levent Gök, Nihat Yeşil, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

TAŞDELEN: “SÖZ VERDİK VE SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Açılış öncesi vatandaşlara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, bölge halkının isteği doğrultusunda Pazar yerinin üstünü kapatmaya söz verdiğini ve şimdi bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Taşdelen; “Biz, Çankaya’nın en kıymetli arsalarına kreşler, yüzme havuzları, parklar, sosyal tesisler, engelli merkezleri yapıyoruz yani Çankaya’nın en kıymetli arsalarını ranta, betona, imara açmıyor sizin olanı tekrar size kazandıracak projeleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Ranta değil halka hizmet edildiğinde kaynak bulunduğunu belirten Taşdelen sözlerini Atatürk’ün “Yerinde duran geriye gidiyor demektir. İleri, daima ileri” sözleriyle tamamladı.

ETKİNLİKLER DE YAPILABİLECEK

Çankaya Belediyesi ilçedeki Pazar yerlerini haftanın 7 günü işlevi olan kent meydanlarına dönüştürüyor. Hem vatandaşlara hem de Pazar esnafına daha konforlu bir alışveriş imkanı sunan yeni Pazar yeri sebze-meyve pazarının kurulmadığı günlerde bölge halkına spor yapma imkanı da sunacak. Ayrıca, Çankaya Belediyesinin sosyal ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yaparak çok fonksiyonlu olarak kullanılacak.

SEVCAN ORHAN KONSERİ COŞTURDU

Keklikpınarı Kapalı Pazar Yerinin açılışında Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Sevcan Orhan konser verdi. Binlerce Çankayalının katılımıyla gerçekleşen konserde kendine has ses rengiyle vatandaşlara keyifli bir gece yaşatan Sevcan Orhan’nın okuduğu türkülere vatandaşlar da hem oyunlarıyla hem de söyleyerek eşlik ettiler. Yaklaşık iki saat süren konserde doyasıya eğlenen Çankayalılar güzel bir gece yaşadılar.