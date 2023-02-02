Kedinin midesinden 2 metrelik örgü ipi çıkarıldı

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Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)-SİVAS’ta veteriner kliniğe getirilen tekir cinsi ‘Kuki’ adlı kedinin midesinden 2 metre uzunluğunda örgü ipi çıkarıldı.

Gülseren Sarıgül, 6 yaşındaki ‘Kuki’ isimli tekir cinsi erkek kedisinin evde oyun oynarken ağzında örgü ipi olduğunu fark etti. Hayvanın ipin bir kısmını yuttuğunu fark eden Sarıgül, veteriner kliniğine başvurdu. İlaçlarla kusturulan kedinin midesinden 2 metre uzunluğunda ip çıkarıldı. Kedinin tedavisini yapan veteriner hekim İbrahim Özmen, “Yabancı cisim yutmalarında ilk 2 saat bizim için çok önemli. Mideden bağırsağa yabancı cisim geçerse, kusturarak çıkartamıyoruz. Midede kaldığı sürece kusturucu ilaçlarla müdahale edebiliyoruz. ‘Kuki’ getirildiğinde ipi tamamen yutmadığını gördük. 1,5 metre kadarını yutmuş. 50 santimetresi ağzının dışından sarkıyordu. Kusturarak ipi çıkarttık. Şu anda kedinin sağlık durumu iyi” dedi. (DHA)

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