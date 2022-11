KEDİLERİN HAYATI

- Reklam -

Evimize yıllar önce sokaktan bir tekir kedi misafir oldu. İlk günler yeni evinde biraz tedirginlik yaşasa da hemen ev halkına alıştı. Tekir kedimiz artık bizim gibi evimizin bir üyesi oldu. İrsi mi desek içgüdüsel mi desek tuvalet alışkanlığını sanki birisi kulağına fısıldamıştı. Evimiz tek katlı bir gecekondu olduğu için tekir kedimiz tüm temizlik ihtiyacını kapının önünde bahçemizde görüyordu.

Minicik tekir kedimiz evimizin benden sonraki en küçük, sevimli üyesi olarak kendine bir yer edinmişti. Çoğu zaman boynumda uykuya dalar, güzel mır mır sesiyle sanki sosyoloji, psikolojik tedavi uzmanım olurdu.

Kedimiz aylar sonra iyice büyüdü bu arada hiç miyav sesini duymadık. O zamanlar veterinerlik konusunda bir bilgimiz olmadığı için tekir kedimiz hiç veteriner görmedi. Doğal yaşam içinde yaşayıp sağlıklı günler geçirdi. Susmasını asaletinden zannediyorduk!!! Meğerse, çok sonraları öğrendik ki kedimiz ahraz mış(dilsiz).

İnanmayacaksın belki ama zeytin yemeyi çok seviyordu. Çekirdeğini çıkarıp atması bir başka başarıydı.

Uzun yıllar bizimle yaşadı. Dile kolay tam on dört yıl. Öleceğine yakın evi terk etti (kediler ve köpekler öleceğine yakın evlerini terk ederlermiş) ve bir daha kendinden bir haber alamadık.

Kediler çok ilkelidir ve kendisi isterse ancak bir şey yaptırabilirsiniz. Köpek sahibini dinler, kedi sahibine kendini dinletir.

Kediler ihtiyacını görmek için kuytu bir yer bulup orayı eşeleyip işini görür ve hemen üstünü kapatır.Köpekler ise ulu orta her yerde işini görür işaretini bırakır.Sahipleri ellerinde poşetlerle arkalarında dolaşıp dururlar!!.

Sizler için ünlü kişilerin kediler için söylediği sözleri paylaşmak istiyorum.

Bu sözler sosyal medyada paylaşılan alıntılardır dikkatinize.

“Kediler Doğanın Başyapıtıdır.”

“Köpeklerin sahipleri, kedilerin ise personelleri vardır.”

“Kedilerden nefret eden insanlar bir dahaki sefer dünyaya fare olarak gelirler.”

“Kediler ‘her şey insanlar içindir’ atasözünü çürütmek için dünyaya gelmiştir.”

“Kediler asla sabaha kadar havlayarak sizi rezil etmezler. Komşularınızı ısırmazlar ama perdeye tırmanıp odanın tavandan nasıl göründüğünü merak ederler.”

“Kediler büyülüdür, onları ne kadar çok severseniz, ikiniz de o kadar uzun yaşarsınız

“Bir kedi sizin dostunuz olur ama köleniz asla!”

“Kedimizle oynarken, o mu bizi eğlendiriyor, yoksa biz mi onu eğlendiriyoruz kim bilebilir?”

“Kediler bize şunu öğretir: Doğadaki her şeyin illa bir işe yaraması gerekmez.”

“Kedilerden hoşlanmayan insanlardan uzak durun!”

“Kediler duyguları konusunda dürüsttürler. İnsanlar ise duygularını gizlerler.”

“Bir kediyle geçirilmiş zaman asla vakit kaybı değildir

“Kediler köpeklerden daha zekidir. Altı kediye, karda kızak çektiremezsiniz.”

“Bir kedinin bir odaya ilk kez girişini inceleyin, her yeri inceleyip, koklar, kediler kimseye iyice araştırmadan güvenmezler.”

“Tüm hayvanlar arasında köle yapılamayan tek hayvan kedidir

“Birçok filozof ve kedi tanıdım, kedilerin bilgeliği daha üstündü”

“Bir köpeğiniz olabilir ama bir ‘insanı’ olan kedilerdir, çünkü kediler için insanlar faydalı evcil yaratıklardır.”

“Köpekler çağırılınca gelirler, kedilerse mesajı alırlar ve sonradan size dönerler.”

“Hayatın sıkıntısından iki şeyle uzaklaşabilirsiniz: Müzik ve kediler.”

“Bir kedi iç geçiriyorsa bulunduğu ortama da mutludur”.

“Petshoplarda satılan canlar değil sokakta yaşayan hayvanlara sahip olun”

“Mümkünse sırt çantanızda bir avuç mama bulundurmak sokakta yaşayan canlılara her zaman bir ödül olacaktır”