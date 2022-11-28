Kedi ile fare aynı kaptan yedi; o anlar kamerada

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Yasin KESKİN/ İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’un Küçükçekmece ilçesinde kediler için bırakılan yiyeceğe fare ortak oldu. Kedi ile farenin aynı kaptan yedikleri anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Yurdagül Demir (56), oturduğu sitenin bahçesindeki kedileri beslemek için her sabah olduğu gibi yine bir kaba yiyecek bıraktı. Bahçeye gelen bir kedi, bırakılan yiyeceği yemeye başladı. Bu sırada bir fare de kabın yanına gelerek kedi ile yiyecekten yedi. Fare ile kedinin aynı kaptan yediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yurdagül Demir, “İnsanlar birbirleriyle kavga ederken, yılların düşmanları kedi ile fare arkadaş oldu. Çok şaşırdım” dedi. (DHA)

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