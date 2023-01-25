Kedi düşmanının komşusu: ‘Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum’ diyor

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Nedim BAYHAN – Boğaçhan ÖZER/İSTANBUL(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de özel bir sitede oturan Aytuğ Koyuncu bina girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uyguladı. Koyuncu’nun komşuları şiddet olayın tek seferlik olmadığını geçmişte birçok kez yaşandığını belirtti. Sitenin yönetim kurulu başkanı Meltem Gönültaş, “Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Kedilerden midem bulanıyor. Hayvanları sevmiyorum. ‘Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum’ diyor. Biz siteden ayrılmasını ve ceza almasını istiyoruz” dedi.

Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan Aytuğ Koyuncu’nun aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren Aytuğ Koyuncu girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen Koyuncu, kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla şiddet uyguladıktan sonra binanın dış kapısını açarak kediyi dışarı çıkardı. Koyuncu ile aynı sitede oturan komşuları ise bu olayların ilk defa yaşanmadığını belirtti. Koyuncun geçmişte birçok kez hayvanlara şiddet uyguladığını ve defalarca site yönetimine şikayet edildiği ifade edildi. Site yönetimi ise yaşanan olayın ardından Aytuğ Koyuncu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

“SİTEDEN AYRILMASINI VE CEZA ALMASINI İSTİYORUZ”

Sitenin yönetim kurulu başkanı Meltem Gönültaş, Aytuğ Koyuncu ile site sakinlerinin uzun süredir sorun yaşadığını belirterek, “Hayvanlara eziyet ettiğinden dolayı defalarca şikâyette bulunduk. En son olayda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Son yaptığı olayda hayvana tekme ve yumruk atıyor. Oraya tesadüfen bir kat sakini gelmeseydi hayvan daha çok zarar görebilirdi. Yaklaşık 2 sene önce elinde zararlı madde bulunan bidonları gördük muhtemelen mamalara katıyor. Bu şikayetler 2018 yılından beri var. Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Kedilerden midem bulanıyor. Hayvanları sevmiyorum. ‘Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum’ diyor. Biz siteden ayrılmasını istiyoruz. Ceza almasını istiyoruz. Çünkü hayvanlara ve çevresindeki insanlara bu kadar zararlı bir insanın halen dışarıda olmasına inanamıyorum” dedi.

Site sakini Esra Altuntaş ise “Uzun yıllardır sitede bir hayvan düşmanı var. Tüm komşularımız şikâyette bulundu. Yönetime gittik dilekçe verdik. Karakola gidip şikayet ettik. Görüntülerde zaten gözüküyor. Hayvana bariz şekilde tekme atıyor. Kova kova kimyasallar getiriyor. Kuşlarımız ve kedilerimiz öldü. Bugün hayvana yapılan şiddet yarın öbür gün kadına yapılacak. Ceza almasını istiyoruz. Şikayetlerimize devam edeceğiz. Kedilerden rahatsız olduğunu ve tiksindiğini söylüyor” diye konuştu.

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