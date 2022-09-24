KEÇMEK’TE EĞİTİMLER BAŞLADI

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Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) yeni dönem eğitimlerine başladı.

13 kurs merkezinde 60 branşta eğitim veren KEÇMEK’e kayıtlar ise devam ediyor. Kurs merkezlerindeki kontenjanlar dolana kadar devam edecek başvurular iki şekilde gerçekleştiriliyor. Dileyen Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında yer alan KEÇMEK seçeneğini tıklayarak online ortamda, dileyen ise kurs merkezine giderek yüz yüze kayıt işlemini yapabiliyor.

KEÇMEK’te verilen üretim odaklı eğitimlerle kursiyerlerin ekonomik gelir elde etmelerini amaçladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatlarına hem de akademik gelişime yönelik eğitimler veriyoruz. Burası özellikle kadınlarımızın istihdamına katkı sunmak için önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Kursiyerlerimizin sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da önemli olan KEÇMEK, farklı branşlarda eğitimler vererek herkese ilgi duyduğu alanda birçok seçenek sunuyor. Kurslarımızda öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kursiyerlerimiz, bu ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlerin satışını kolaylaştırmak için herhangi bir kâr amacı gütmeden faaliyet gösteren e-ticaret platformumuz KeçiKoop da ücretsiz olarak kursiyerlerimizin hizmetindedir.” dedi. ​

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