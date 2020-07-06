Son 3 maçından 9 puan alan Başkent ekibi deplasmanda Hatayspor’a 1-0 yenildi

TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda şampiyon adayı Hatayspor’a 1-0 yenilerek; son 3 galibiyetle yeniden yeşeren play-off umutları noktalanan Keçiörengücü’nde teknik direktör Serkan Özbalta, play-off şanslarını son haftaya kadar taşımak adına Hatayspor mücadelesini kazanma amacıyla sahaya çıktıklarını dile getirerek, “Bu maça gelirken galibiyet için, kazanmak için geldik. Son 4 hafta da oynadığımız maçlarda 10 puan topladık, seri yakalamıştık. Pandemiden sonra oyuncularımla bir hedef belirlemiştik. Play-off’a altıncı sıradan da olsa, ikili averajla da olsa girmek istiyoruz. Bu bizim için zordu, çünkü yukarıdaki takım sayısı fazlaydı, puan farkı vardı ve makas çok dardı. 6 tane müsabakaydı ve bunun ilk devresini iyi geçirdik. Bursa, Altınordu ve Menemen maçlarında üçte üç yaparak ilk devreyi geçirdik. Hatay maçı bizim bu azalan şansımızı son haftaya taşıma adına önemliydi çünkü yukarıdaki takımlar da biz üçte üç yaparken hata yapmadılar. O anlamda işimiz zorlaştı. Hatay maçına gelirken de dedik ki, matematiksel olarak ne zaman biterse bu iş o gün bırakacağız dedik. Çıkıp tertemiz bir oyun oynamak, kazanmak istedik. Ama bunun yanında camia ve oyuncuları ile kaliteli bir kadrosu olan Hatay takımına karşı üzgün olduğumuz skor aldık. Giden, gelen bir maç oldu. Hatay’ın da bizim de pozisyonlarımız var. Denk kuvvetlerin maçı gibi oldu. 90+3’de kaçırdığımız golün dönüşünde biz yedik ve yenildik. Mağlubiyet açısından üzücü oldu ama oyuncuların gösterdiği performans üst düzeydi” diye konuştu.