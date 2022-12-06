Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın: İyi bir takım olduğumuzu gösterdik DEPLASMANDA ALINAN HER PUAN ALTIN DEĞERİNDE

- Reklam -

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Keçiörengücü, konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü ile ile golsüz berabere kaldı. Teknik Direktörü Taner Taşkın, kendileri için deplasmanda alınan her puanın altın değerinde olduğunu vurgulayarak, bu maçta da onlardan birini aldıklarını söyledi.

Taşkın, “Özellikle ilk devrede bariz bir oyun üstünlüğümüz vardı. İkinci devre Manisa, mücadeleye ortak oldu. Dengeli bir oyun vardı. Rakibe bir tane pozisyon verdik. Bizim de çok pozisyon ürettiğimizi söyleyemem. Kaleye kadar götürdüğümüz topları güzel sonlandıramadık. Bugün iki takım da iyi oynadı ve iki takım da galibiyeti istedi. Seyir zevki, mücadele gücü ve temposu mükemmel bir maçtı. Manisa FK her rakip için ciddi bir deplasman. İyi bir takımları var. Biz de ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu burada göstermek istiyorduk. Oyuncular belki bunu skora yansıtamadılar ama oyun olarak iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Golü kim atarsa galip olacak izlenimi vardı, dakika 70’ten sonra. Bu da güzeldi. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonu gol yapma becerisini gösterebilseydik bugün buradan 3 puan ile ayrılabilirdik. Birer puan maçın hakkı gibiydi. Manisa FK’ya da zirve yolunda başarılar dilerim” şeklinde konuştu.