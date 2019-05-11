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11 Mayıs 2019
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Keçiörengücü her zamanki gibi iddialı bir takım kurar ve kafaya oynar. Başkanımızın bu yönde adımlar atacağından hiç şüphem yok
Spor Gündemi ve Haberleri

Keçiörengücü 1. Lig’e iddialı geliyor

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Teknik direktör Serkan Özbalta: “Keçiörengücü her zamanki gibi iddialı bir takım kurar ve kafaya oynar. Başkanımızın bu yönde adımlar atacağından hiç şüphem yok”

– Keçiörengücülü futbolcu Taha Balcı:
“Önümüzdeki sezon Keçiörengücü’nün 1. Lig’e renk katacağına inanıyorum”

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Keçiörengücü’nün teknik direktörü Serkan Özbalta, şampiyonluk nedeniyle yaşadıkları duygunun tarifi olmadığını söyledi.

Teknik direktör Özbalta, yaşadıkları şampiyonluğun ardından görüşlerini AA muhabiriyle paylaştı.

Bu noktaya gelirken işlerin kolay olmadığına dikkati çeken Özbalta, “Mutluyum demek ciddi manada yavan ve sığ bir kelime kalır.” dedi.

Haftanın 6 günü çalıştıklarını, fiziksel ve zihinsel olarak yorgun düştüklerini anlatan teknik direktör Serkan Özbalta, “Çok huzurluyum. Yani vicdanım hem oyuncularım, hem de kulübüm adına çok rahat. Bu noktalara gelirken bu işler inanın çok kolay olmuyor. Haftanın altı günü antreman yapıyorsunuz. Bu fiziksel olarak yorulmanın dışında zihinsel olarak yıpranmayı da yanında getiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Özbalta, ailesine ve çocuklarına zaman ayıramadığına vurgu yaparak, “Ama tabii ki bunlar işimizin gereği. Bunun bilincinde hareket ettik. Sonunda işte şampiyonlukla taçlandırarak şu manevi huzuru yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

– “Ankara futbolu açısından verimli bir yılı geride bırakıyoruz”

Özbalta, geride kalan sezonun Ankara futbolu açısından verimli geçtiğini savundu.

“Ankara takımları açısından umarım her şey daha güzel olur.” diyerek sözlerini sürdüren Özbalta, şunları kaydetti:

“Ankara futbolu açısından verimli bir yılı geride bırakıyoruz. Ankaragücü’nün kümede kalma konusunda avantajı var. Gençlerbirliği Süper Lig’e çıkacak. Osmanlıspor’un play-off oynama durumu var, belki onlar da Süper Lig’e adım atacak. Biz Spor Toto 1. Lig’e adım attık. Ciddi manada sevindirici şeyler.”

Seneye takımın başında kalıp kalmayacağı konusunda da görüşlerini paylaşan Özbalta, bu konuda konuşmanın erken olduğunu ifade etti.

Bu konuda takdirin başkan ve yönetim kurulunda olduğunu belirten Özbalta, “Ne olacağını bilmiyoruz. Ancak Keçiörengücü her zamanki gibi iddialı bir takım kurar ve kafaya oynar. Başkanımızın bu yönde adımlar atacağından hiç şüphem yok. Kimsenin de kafaya güreşen bir takım kurulacağından şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu.

– Taha Balcı: “Çok büyük camialarla yarıştık”

TFF 2. Lig’de 21 golle gol kralı olan Taha Balcı, başkent ekibinin lige renk katacağını savundu.

Şampiyonluğun ardından AA muhabirine konuşan Taha Balcı, sezonda hem gol kralı olduğunu, hem de şampiyon olduklarını ifade ederek, “Sezon benim açımdan oldukça verimli geçti.” dedi.

Şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirten Taha, şöyle devam etti:

“Son 4-5 haftaya kadar kimse bize şans vermiyordu. Çok büyük camialarla yarıştık. Biz kendimize en baştan beri inandık ve güvendik. Maçları tek tek ele aldık. Bu kadar önemli camiaların arasından şampiyon olmak çok mutluluk ve onur verici. Şimdi keyfini çıkarma vakti diye düşünüyorum.”

Taha, transferi konusunda konuşmanın henüz erken olduğuna vurgu yaparak, “Spor Toto 1. Lig’i bu sene kalite açısından zayıf buldum. Seneye ne olur bilemem ama önümüzdeki sezon Keçiörengücü’nün 1. Lig’e renk katacağına inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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