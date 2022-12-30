KEÇİÖREN’DEKİ KÜTÜPHANEDE YENİ YIL COŞKUSU

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Keçiören Belediyesi Yücel Hacaloğlu Halk Kütüphanesi’nde öğrencilere yönelik yılbaşı etkinliği düzenlendi. KPSS, LGS ve YKS’ye hazırlık gruplarından oluşan öğrenciler şarklar söyleyerek yeni yıla eğlenceli ve coşkulu bir giriş yaptılar.

Etkinlikte yılbaşı çekilişi de yapılırken şanslı üç öğrenciye kitap hediye edildi. Pasta kesilerek dilek tutulan kutlamada patlamış mısır ve pamuk şekeri de ikram edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da kütüphanede yılbaşı kutlaması yapan öğrencilere başarılar dileyerek, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitim konusunda birçok hizmet veriyoruz. Keçiören’in birçok noktasına kütüphane açtık. Tepebaşı Kurs Merkezi’mizde ücretsiz dershane hizmeti veriyoruz. Üniversite öğrencilerimize her ay burs veriyoruz. KEDEM Kurs Merkezlerimiz çocuklarımız için etüt imkânı sunuyor. Tamamen ücretsiz hizmet veriyoruz. Yücel Hacaloğlu Halk Kütüphanemizde yeni yıla coşkulu kutlamayla giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. 2023’ün devletimize, milletimize ve tüm insanlığa hayır ve güzellikler getirmesini; öğrencilerimizin de emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.​



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