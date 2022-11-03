KEÇİÖREN’DE TÜRKÜ DOLU BİR AKŞAM  

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Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde TRT Yurttan Sesler Korosu Şefi Ömer Hayri Uzun’un şefliğinde “Türk Halk Müziği Korosu Konseri” düzenlendi. Konserde konuk sanatçı olarak Nilgün Kızılcı da sahne aldı.

Birbirinden güzel ezgilerin icra edildiği gecede salonu dolduran vatandaşlar keyifli anlara tanıklık etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un da katıldığı konserde, klasikleşmiş Türk Halk Müziği eserlerini solo ve koro performanslarla sergileyen konservatuvar korosu geceye renk kattı.

Başkan Turgut Altınok konserde sanatseverlere hitaben yaptığı konuşmada “Keçiören Belediyemizin konservatuvarı profesyoneldir. Laf olsun diye kurulmadı. Müzik ruhun gıdasıdır. Yaşamın güzelliklerini, mutluluğumuzu, sevincimizi, acılarımızı, tarihimizi, destanlarımızı anlatır türkülerimiz. Aynı zamanda bizim hafıza kartımızdır türküler. Elden ele, dilden dile, tezeneden tezeneye yaşanmışlıkların hikâyesidir. Kendi kültürümüze sahip çıkacağız. Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Paslanmış yürekleri cilalamak için önemli eserleri dinlemenin mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Değerli sanatçılarımıza, konservatuvarımızın değerli üyelerine ve saz ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

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KONSER ANKETİ

Başkan Altınok, salondaki vatandaşlara yönelttiği bir soruyla da anket niteliğinde bir oylama yaptı. Altınok, 1 milyon TL’yi aşan, sanatçı maliyetinin yüksek olduğu konserlerin Keçiören’de düzenlenmesini isteyip istemediklerini vatandaşlara sordu. Salondakilerin büyük çoğunluğu ise yüksek maliyetli konserlerin düzenlenmemesi gerektiği yönünde kanaat bildirdi.

Bunun üzerine Altınok, “Milyonlarca TL’ye konser düzenliyorlar sonra da para yok diyorlar. Yardımları kestik, yardımları artık ilçe belediyeleri verecek diyorlar. Milyarlarca bütçeleri var, para var. Bizim davet etiklerimiz TRT sanatçıları, gerçek sanatçı. Sanatın zirvesini icra ediyorlar. Biz makul olanı yapıyoruz. Açılışlar yapıyor, temeller atıyoruz. Küçük bütçelerle büyük eserler yapıyoruz. Saltanat, rüşvet, israf ve kötü yönetim varsa bereket olmaz. ‘Parayı nerden buluyorsunuz’ diyorlar. ‘Aynı yerden geliyor’ diyorum ben de. Sağlık, spor, eğitim konularına da destek veriyoruz. Ben burada anketi yaptım. Keçiörenli ne diyorsa onu yapacağız. Biz vekiliz, patron halktır. Size hizmetkâr olmaktan şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz.” diye konuştu. ​