Keçiören’de toplu sünnet hizmeti

Keçiören Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet hizmeti başladı.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Geleceğimiz, umudumuz ve ikbalimiz olan çocuklarımıza ücretsiz sünnet hizmeti için ailelerimizden gelen başvuruya göre yaklaşık bin 300 çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Keçiören Belediyesi olarak daima çocuklarımızın yanındayız. Rabbim, sünnet olan her bir çocuğumuzun düğünlerini de görmeyi nasip etsin” dedi.

RANDEVULU SÜNNET

Keçiören Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gerekli olan tüm önlemleri alarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmeleri için toplu sünnet hizmeti veriyor. Bu kapsamda, belediyenin kurumsal web sitesinde bulunan elektronik “Sünnet Kayıt” sistemi üzerinden müracaatlarını yapan aileler çocuklarının sünnet edilmesi için randevu gününü bekliyor. Koronavirüs nedeniyle günlük ortalama 30 ila 35 çocuk sünnet edilirken, bu hizmetin 3 ay boyunca devam etmesi bekleniyor.

“İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER FAYDALANIYOR”

Sünnet hizmetinden ihtiyaç sahibi ailelerin faydalandığını aktaran Başkan Altınok, “Ülkemizi muasır medeniyet seviyesine, 2023 hedeflerine taşıyacak geleceğimiz olan çocuklarımızın daima yanındayız. Bir Keçiören çocuğu olarak geçmişte yaşadığımız sıkıntıları gelecek nesillerin yaşamaması için bu şehre hizmetkâr oldum. 1994 yılında göreve ilk seçildiğimde 30 yaşındaydım. O zamanlar gecekondu kenti Keçiören’de sünnetini yaptığımız evlatlarımızın nikâhlarını şimdi modern Keçiören’de kıyıyorum” ifadelerini kullandı.

AİLELERE SERVİS HİZMETİ

Altınok ayrıca şahsi aracı olmayan ailelere ve sünnet olan çocuklara servis hizmeti sağlandığını bildirirken, sünnet olan her bir çocuğa kıyafetlerini hediye ettiklerini de söyledi.​