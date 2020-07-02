Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir yapılmayan düğünlerin belediye bünyesinde hizmet veren düğün salonlarında 1 Temmuz itibariyle yeniden başladığını belirtti.

Keçiören Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi’nde bulunan salonda gerçekleştirilen ilk düğün ise sünnet düğünü oldu. Bu kapsamda Tuğba ve Bekir Yılmaz çifti, çocukları Berat Yılmaz’ın sünnet merasimine katılan davetlilere sosyal mesafe kuralı gereği karşılama ve uğurlama merasimi yapmadılar.

TAKILAR SANDIĞA

Keçiören Belediye Başkan Turgut Altınok ise Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulunun belirlediği kuralları harfiyen uyguladıklarını belirterek, “Belediyemiz tarafından salonun girişine konulan dezenfektan ile ellerini hijyenik hale getiren davetlilerimiz ateşleri ölçülerek salona alındılar. Sosyal mesafe kuralını hatırlatan etiketler yerlere yapıştırılırken, ikramlar da tek kişiye özel şekilde paketlenerek davetlilere sunuldu. Takılar için ise sandık kullanılarak sosyal mesafenin korunmasına özen gösterildi. Toplu fotoğraf çekimleri yine sosyal mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

DAVETLİLERİN LİSTESİ SAKLANIYOR

Altınok, düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösterilerin yapılmadığını, aynı zamanda düğüne davetli olan misafirlerin isim ve iletişim bilgilerini de 14 gün boyunca saklayacaklarını kaydetti.

HER 4 METREKAREYE BİR KİŞİ

Belediyeye ait düğün salonlarında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlü olduklarını da hatırlatan Altınok, düğün salonlarındaki planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Her bir salonumuzda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli planlaması yaptık. İçeriye alınması gereken kişi sayısını buna göre düzenledik. Gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil, tüm davetliler tören ve kutlama boyunca maskeli olmak zorundalar. Salondaki kapasite doluysa sonradan gelen misafirlere uygun bir dille kuralları hatırlatarak salona girmelerinin doğru olmaduığını söylüyoruz. Bu kuralların uygulanması içinde salonda görevli personel bulunduruyoruz.”​