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22 Mayıs 2019
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Keçiören’de mahalle ilaçlamaları aralıksız sürüyor

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında haşerelerle mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, “Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek ve karasineklerin artmasına karşı ekiplerimiz her mahalleyi haftada 2 sefer gece ve gündüz olmak üzere ilaçlıyor” dedi.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte, balkonlarında, parklarında, dışarıda daha çok zaman geçirmek isteyenlerin kabusu olan sivrisinek ve haşerelere karşı Keçiören Belediyesi tarafından kelimenin tam anlamıyla bir seferberlik başlatıldı. Özellikle vatandaşın yoğun olduğu ve gıda ihtiyaçlarını karşıladığı pazaryerlerine ayrı bir özen gösteriliyor. Semt pazarları düzenli olarak ilaçlanıyor ve böylece vatandaşa yönelik önleyici sağlık hizmetleri her bölgeye ulaştırılıyor. Çöp alanlarına, ortak kullanım alanlarına özel ilaç ve dezenfeksiyon işlemi yapılarak, koruyucu sağlık hizmetleri tüm sahaya yayılıyor.

LARVA MÜCADELESİ DE SÜRÜYOR

Özellikle sulak alanlarda, dere boylarında, Bağlum atık su kanalında ve larva gelişimine sebebiyet veren su birikintilerinde yapılan larva ilaçlaması da devam ediyor. Böylece yaz mevsiminde vatandaşı rahatsız edecek sinek ve sivrisineklerin yayılmasının önüne geçiliyor.

Larva ve uçkun olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen mücadelede larvanın uçkun hale gelmeden etkisizleştirilmesi amaçlanıyor. Larva mücadelesiyle sinek popülasyonunu kontrol etmek amacıyla sinekler uçmadan yumurta ve larva halindeyken etkisiz hale getiriliyor.

İlaçlama çalışmasında kullanılan ilaçların insan ve doğaya uyumlu olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşımız yaz mevsiminde açık alanlarda rahatça zaman geçirmesi için mahalle ilaçlamalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor, doğal yaşamı da koruyoruz. Ayrıca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan pazar yerlerini de temizliği yapıldıktan sonra ilaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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