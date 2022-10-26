KEÇİÖREN’DE KONSERVATUVAR EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

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Keçiören Belediyesi Konservatuvarı uzman eğitmen kadrosu ile 11 branşta eğitimlerine devam ediyor. İlçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sürdürülen ücretsiz eğitimlerde gitar, keman, bağlama, ut, halk oyunları, kanun, yan flüt, ney, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve çocuk korosu dersleri veriliyor. Yaşlısından gencine her kesimden sanatseverin yer aldığı konservatuvarda keyifli anlar da yaşanıyor. Kursiyerler, yıl sonunda solo ve koro halinde sergileyecekleri performanslarla izleyicilerin karşısına çıkmak için sabırsızlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da bu konservatuvar eğitimlerinin ardından yıl sonu mezuniyetinde sahne alacak kursiyerlere başarı dileyerek, “Her kesimden vatandaşımızın sanatla iç içe olması için konservatuvar eğitimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Gerek bireysel gerekse kolektif eğitimlerle yeteneklerimizi keşfediyoruz. Alanında uzman eğitmen kadromuzla sanatı ilçemizde yaşatıyor, yaşlısından gencine tüm vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alandaki hizmetlerimizle buluşturuyoruz.” dedi. ​

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