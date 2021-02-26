Keçiören’de Hocalı Şehitleri Anıldı

Hocalı Soykırımı’nın 29’uncu yıl dönümü anma programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “20’nci yüzyılın sonunda, 21’inci yüzyılın başında bütün dünyanın gözü önünde çoluk-çocuk demeden Hocalı’da büyük bir soykırım yapıldı. Hocalı Soykırımı’nın 29’uncu yılında acımızı ve kederimizi tazeliyor, aynı zamanda sevinci ve zaferi de bir arada yaşıyoruz. Bu dönemde Türkiye, Azerbaycan’a destek anlamında üzerine düşeni yaptı. ” dedi.

Keçiören’deki Hocalı Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma programına Azerbacan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Azerbaycan Milletvekili Sultan Mamadov, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

BAŞKAN ALTINOK: DEVLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Azerbaycan’ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir.” sözlerine atıfta bulunarak konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, şunları kaydetti:

“1992’de bütün dünyanın gözü önünde çocuk, yaşlı dememden Ermeniler tarafından masum canlar katledilmiştir. Ben de o zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Genel Sekreter yardımcısıydım. Rahmetli Başbuğ, o dönemde bana bir mektup verdi ve iki arkadaşımızla birlikte Azerbaycan’a gittik. Elçi Bey’e bu mektubu ilettik. O zamanı yaşayan biri olarak Halk Cephesi’ne gittik ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de üzerine düşeni yaptığını gördük. Meclisten tezkere geçti ve Nahçıvan’a olan saldırıda Türkiye haklarını kullanma kararı aldı. 29 yıl sonra Karabağ yeniden alındı. Buradan Ahmet Cevat’a selam olsun. Karabağ’ın kurtuluşunda rahmete kavuşan şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Bir gerçek var ki, İsmail Gaspıralı’nın da dediği gibi ‘Dilde, işte, fikirde birliği’ sağladığımız zaman neler yapacağımızı gördük. Cumhurbaşkanımız da zerre bir yalpalama yapmadan tüm dünyanın gözü önünde Azerbaycan’a açık destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkür ediyoruz.”

BÜYÜKELÇİ İBRAHİM: TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI YAN YANA DALGALANIYOR

Büyükelçi Hazar İbrahim de Hocalı şehitlerinin hatıralarını andıklarını kaydederek, bu yılki anma töreninin farklı bir anlam taşıdığını kaydetti. Karabağ’daki zaferin kendilerini mutlu ettiğini de kaydeden İbrahim, “Bu mutlu hislerin yanında bu tür soykırımların bir daha yaşanmaması için özgürleştirilen Karabağ topraklarında Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalandırılması mutlak bir etkendir.” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, anma programının ardından “Çırpınırdı Karadeniz” türküsünü söyledi. Katılımcılar, Hocalı Şehitleri Anıtı’na dualar eşliğinde karanfil bıraktı.​