Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Günlük 40 araç ve 120 personelle 900 ton çöpü topladıktan sonra bertaraf tesislerimize nâkilini gerçekleştirip imha ediyoruz.

Belediyemize kazandırdığımız çöp kamyonları sayesinde hem ekonomik kaybı önledik hem de daha hızlı hizmet sunma imkânına ulaştık” dedi.

TEMİZLİK İÇİN 700 PERSONEL SAHADA

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 24 saat esasına göre 700 personelle sahada temizlik çalışması yürütüyor. Rutin çöp toplama çalışmaları 40 araç ve 120 personelle yapılırken, günlük 900 ton çöp toplanıyor. Keçiören Belediyesi çöp aktarma istasyonuna ait 10 adet tır ile de toplanan çöplerin nakli gerçekleştirilip bertaraf ediliyor. Sokak, park, pazar ve cadde temizliği için ise 580 personel sahada görev yapıyor.

Göreve başladığı günden itibaren araç kiralama yöntemine son vererek belediyeye 115 hizmet aracı kazandırdıklarını söyleyen Başkan Altınok, “Kiralık araç giderlerinin ortadan kaldırılması için önemli adımlar attık. Göreve geldiğimiz ilk hafta belediyeye ait tüm kiralık araçların sözleşmesini feshederek; 1 platform aracı, 44 çöp kamyonu, 10 çöp transfer semitreyleri, 10 kamyonet, 8 yol süpürme aracı, 3 cenaze aracı, 9 çekici, 4 su tankeri, 1 vidanjör, 14 otomobil, 4 transit, 1 otobüs, 1 minibüs, 2 çöp taksi olmak üzere 112 hizmet aracını satın aldık” dedi.

“AYDA 3 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ”

Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Keçiören sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye eşit hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Eskiden çöp toplama işine 6 milyon lira ödüyorduk. Şimdi belediyemizin yürüttüğü çöp toplama hizmetiyle ayda 3 milyon lira tasarruf sağlıyoruz. Cadde, sokak, park ve bahçelerimiz artık daha temiz. İlçemize temizlik konusunda artık daha hızlı hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda çöplerin anında alınması için Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün araç filosunu da genişlettik ve çöp taksi uygulamasına geçtik” dedi.