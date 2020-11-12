Keçiören’de fidanlar toprakla buluştu

Keçiören Belediyesi tarafından Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yayla Mahallesi’nde düzenlenen ağaç dikme töreninde konuşan Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Diktiğimiz her fidan, her ağaç, her tohum aynı zamanda oksijen demektir, oksijeni daha fazla bir kentte yaşamak demektir. Ağaç dikmek önemli ama daha da önemlisi dikilen ağaçlara bakmaktır. Ağaçlar da insanlar gibi Yüce Allah’ın yarattığı canlı varlıklardır.” dedi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Keçiören Ayvalı Mahallesi’nde düzenlenen ağaç dikme törenine Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KEÇİÖREN’DEKİ TÜM SOKAKLAR AĞAÇLANDIRILACAK

Etkinlikte katılımcılara hitaben konuşan Başkan Altınok, “Yayla Mahallemize kazandırdığımız bu yeşil alan sayesinde oksijeni bir şehirde yaşamış olacağız. Vatandaşımız balkonunda oturduğu zaman yeşili görecek. Keçiören’deki tüm sokakları ağaçlandırma projemiz de devam ediyor. 5 yıl içinde şehrimizdeki tüm sokakları ağaçlandıracağız. Bütün sokaklarımızda kuş sessinin duyulması için ağaçlandırma seferberliğimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“TABELA VAR AĞAÇ YOK”

Park ve yeşil alan konusunda yapılan çalışmalarla örnek bir belediye olduklarının da altını çizen Altınok, şunları söyledi:

“Ankara’da ve Türkiye’de en çok parkı olan belediyeyiz. Şuana kadar 300 civarında parkımızı yeniledik. Birçok belediyeye de yeşil alan, park ve yürüyüş yolları konusunda örnek olduk. Belediyeler artık daha çok park yapıyor, daha çok yürüyüş yolu yapıyor. Ağaçları dikip bırakmakla olmuyor. Kurumlarımız adına tahsis edilmiş birçok ağaçlandırma alanına bakıyoruz tabela var ağaç yok. Bu ağaçları diktikten sonra bir yıl boyunca bu ağaçları sulamalıyız. Daha sonra da zaten ağaç yağmur suyundan istifade ediyor. Bozkır diye övünüyoruz. Aslında biraz da tembellikten kaynaklanıyor. Yeşılkır diyelim, neden bozkır diyoruz. Teneffüs ettiğimiz oksijenin yüzde 50’sini ormanlar sağlıyor. Askeriyemiz, ceza evlerimiz, okullarımız, kahvede oturanlarımız var. Senede 10 ağaç diksek inanın ki Türkiye dünyanın en yeşil ülkesi olur. Biz Keçiören’de kayalık alana ağaç diktik. Sevgiyle, inanarak yaparsanız kayada da, bozkırda da ağaç biter. Ovacık`ta çevre yolunun kenarını ağaçlandırmaya bağışladık. Burası Ankara`ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.

Ağaç dikme etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür eden Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Keçiören’de bu etkinliğin yapılıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

1000 ADET SEDİR FİDANI DAĞITILDI

Etkinlikte protokol konuşmalarının ardından çınar, söğüt, batı ladini, gold rider, mavi servi türünden fidanlar toprakla buluşturulurken, 1000 adet sedir fidanı vatandaşa ücretsiz olarak dağıtıldı. ​