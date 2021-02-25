Keçiören’de Fatih Kütüphanesi hizmete başladı

Keçiören Belediyesi, pandemi nedeniyle Fatih Kütüphanesi’nin hizmete ara vermesini fırsata çevirerek buradaki salon ve öğrenci kapasitesini artırdı. Kapılarını yeniden vatandaşlara açan kütüphane 08.00 ile 20.00 saatleri arasında maske, mesafe ve temizlik kuralları uygulanarak hizmete başladı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 40 binden fazla kitabın bulunduğu Fatih Kütüphanesi’ni bilim yuvası haline getirdiklerini belirtirken, ilçedeki kütüphane sayısını da artıracaklarını ifade etti.
BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLARIMIZI BİLİME SEVK EDİYORUZ
Çocuklara ve gençlere parlak bir gelecek sunmak için ilçedeki eğitim faaliyetlerine yönelik desteklerin aralıksız sürdürüldüğünü de belirten Altınok, şunları aktardı:
“İlk göreve başladığımız 1994 yılı Keçiören’de eğitime destek konusunda bir milattır. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz hizmetin en değerli yatırım olduğu inancını taşıyoruz. Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için onların temellerini sağlam bir şekilde atıyoruz. Şehrimizde yaygınlaştırdığımız eğitim kurumlarımızla yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz.”
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