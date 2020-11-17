Keçiören’de “Çocuk eğitim merkezi” hizmete başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi’nin (ÇEM) temizlik, maske ve mesafe (TMM) kuralları uygulanarak eğitime başladığını duyurdu. Altınok, “İlçemizde ikamet eden 4-13 yaş grubundan çocuklarımızı bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını kuvvetlendirmek için Çocuk Eğitim Merkezimizde 5 farklı branşta eğitim vermeye başladık.” dedi.

GÜNLÜK 3 SEANS EĞİTİM

Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren ÇEM, uzman öğretmen kadrosuyla okul öncesi, akıl oyunları, jimnastik, robotik ve yazılım, tasarım ve ahşap atölyeleri branşlarında örgün eğitime başladı. Toplamda 5 branşta 4-13 yaş grubundan çocuklar için hizmet veren ÇEM’de hafta içi her gün ve cumartesi günleri eğitim verilirken, bu eğitimler gün içerisinde 3 seans şeklinde sürdürülüyor.

ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ BRANŞA YÖNLENDİRİLİYOR

ÇEM’de eğitim alan çocukların ilgi duydukları branş atölyelerine yönlendirildiğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, öğrencilere kolaylık sağlamak için ise okul saatleri dikkate alınarak gün içindeki eğitim seanslarının oluşturulduğunu söyledi.

“1994 KEÇİÖREN’DE EĞİTİM İÇİN MİLATTIR”

Tüm yaş gruplarına yönelik eğitim faaliyetini aralıksız sürdürdüklerini de belirten Altınok, şunları aktardı:

“İlk göreve başladığımız 1994 yılı Keçiören’de eğitime destek konusunda bir milattır. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz hizmetin en değerli yatırım olduğu inancını taşıyoruz. ÇEM’de çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın beceri ve yetenek odaklı çalışmalar yapabilmeleri için farklı alanlarda atölye çalışmaları yürütüyoruz. Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Aynı zamanda şehrimizde yaygınlaştırdığımız eğitim kurumlarımızla yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz.”​