Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletimizle el ele verip; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde salgınla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza evlerinde kaldıkları süre boyunca hızlı alışveriş imkânı sağlamak için gönüllülük esasına göre evlere servis yapan ve yapmaya hazır olan market ve bakkallarımızı belirledik. Bu bakkal ve marketlerimizin isim ve adreslerini de belediyemizin web sayfasında liste halinde yayınladık. Daha hızlı alışveriş hizmeti için Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezimiz de seferber oluyor” dedi.

MARKET VE BAKKALLARIN LİSTESİ WEB SİTESİNDE YAYINLADI

Keçiören Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hizmete sunduğu ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi’nin yanı sıra evlere ücretsiz ve gönüllülük esasına göre servis yapan market ve bakıları da organize ederek liste hâlinde web sayfasında yayınladı. Bu kapsamda yetkili personeller tarafından ilçe genelindeki market ve bakkallar tek tek tespit edilerek evlere ücretsiz servis hizmeti yapıp yapmadıkları veya bu hizmeti yapmak isteyip istemedikleri soruldu. Hâlihazırda servis hizmeti veren ve bu hizmeti başlatmaya gönüllü olan market ve bakkalların isim, adres ve telefonları listelenerek web sitesinde yayınlandı. Böylece özellikle ilçede 60 yaş üstü 118 bin 874 ilçe sakinine daha hızlı alışveriş yapma imkânı sağlanmış oldu.

“SOSYAL DAYANIŞMA, KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASIDIR”

Başkan Altınok, sosyal dayanışmaya dayalı olan Türk kültür ve geleneklerinin herhangi bir felaket anında Türk milletinin kenetlenmesini sağladığını, koronavirüs salgınıyla mücadelede de bunun somut olarak ortaya konulduğunu hatırlatarak, “Sosyal dayanışma, kültürümüzün bir parçasıdır. Parti, düşünce, ideoloji ne olursa olsun böyle bir günde Türkiye el ele vererek salgınla mücadelesini sürdürüyor. Gün siyaset yapma günü değil, gün ayrışma günü değil, gün birlik ve beraberlik günüdür. Çünkü bütün dünya yanıyor, bütün dünya bir bedel ödüyor. Bizim dünyadan farkımız; ülke olarak kenetlenmiş halde birbirimize kapımızı, soframızı açarak elimizden gelenleri yapıyor olmamızdır” dedi.

VATANDAŞLAR BALKONLARINDA KONSER KEYFİ YAŞIYOR

Keçiören Belediyesinin koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmaları da anlatan Altınok, şu bilgileri verdi:

“Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşımıza el uzatarak, 60 yaş üstü vatandaşımızın alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri gibi taleplerini karşılayarak bu zor günleri el ele aşmanın gayreti içerisindeyiz. Pazar yerleri işgaliye bedellerini de 2 ay süreyle erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk. Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için de ‘Haydi Keçiören Balkonlara’ sloganıyla Nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenleyeceğiz. ‘Kitap Çağır’ sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık. Bu destek kapsamında ilçemizde de bir yardım kampanyası başlatıp parti ve düşünce ayrımız gözetmeksizin birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz.”​