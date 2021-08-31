Keçiören’de aqua parklar dolup taştı

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren aqua parklar yaz sıcağından bunalan çocukların ve gençlerin akınına uğradı. Ağustosun son günlerinde yaşanan aşırı sıcaklar ilçedeki aqua parkları dolup taşırdı.

Keçiören Belediyesi Kalaba ve Aktepe Spor Tesislerinde bulunan aqua parklar 7-15 yaş arası çocuklar için hizmet vermeye devam ediyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri kız çocukları, diğer günler ise erkek çocukları için hizmet veren tesisler 13.00-16.00 saatlerinde eğlencenin merkezi oluyor. Aqua parklardan faydalanmak isteyen çocuklar için üyelik şartı da bulunmuyor.

Aqua park ve yüzme havuzlarının özellikle yüzme bilmeyen çocuklar ve gençler için önemli bir hizmet olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Abdürrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi​, Mevlana Kültür ve Spor Merkezi, Etlik Olimpik Yüzme Havuzu, Kalaba Spor Tesisleri ve Kalaba Aqua Park’ta bulunan yüzme havuzlarımız hem çocuklarımız hem de vatandaşlarımızın hizmetindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile işbirliği yaparak ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ dedik ve ilçemize 3 adet de prefabrik havuz kurduk. Burada çocuklarımız hem serinliyor hem de yüzmeyi öğreniyor. Prefabrik havuzlarımız ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.” dedi.

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