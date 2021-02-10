Keçiören’de 648 m2 arsa icradan satılacak

Ankara 8. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 648 m2 arsa icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen arsanın, Ankara İli Keçiören İlçesi Bağlum Mah. Radar Caddesi İle Beştepe Caddesinin Birleştiği Yerin 400 Metre İlerisinde olduğu belirtilirken arsanın satışı için 1.Satış Günü 21 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 26 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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