Keçiören’de 63 m² daire icradan satılıktır

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 63 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Etlik Mah. Bağcı Caddesi. No: 57/2 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 11 Ağustos 2021 günü, 2. Satış Günü ise 9 Eylül 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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