Keçiören’de 63 m² daire icradan satılıktır

Kahramankazan Belediyesi, sıcak havaların etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz şu günlerde haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların rahat etmeleri ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçilmesi için ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanlar ilaçlanıyor.