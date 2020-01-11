“Keçiören’de herkesin bir dikili ağacı olacak” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle Keçiören’in bütün sokaklarını yeşillendireceğiz.

5 yıl içerisinde ilçemizin tüm sokaklarını ağaçlandırıp, Keçiören’i Türkiye’nin en yeşil kenti yapacağız. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız” dedi.

“KIYAMET KOPSA DA ELİNİZDEKİ FİDANI DİKİN”

Başkan Altınok, Şinasi İlkokulu Halk Oyunları Ekibi tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu Fidan Dağıtım Töreni’ne Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu ile birlikte katıldı. Törende 6000 adet sedir fidanı dağıtılırken, Başkan Altınok katılımcılara ve minik öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, “Bu yıl 150 bin fidan dağıtacağız. Yeşil sokaklar, yeşil mahalleler, yeşil Keçiören, yeşil Ankara ve daha sonra da yeşil Türkiye hedefimiz var” diye konuştu.

Yeşili, doğayı ve çevreyi koruyan bir nesil yetiştirmek için ağaç dikim faaliyetlerine aileleri, çocukları ve gençleri de dâhil ettiklerini belirten Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ağaçlar da Allah’ın yarattığı canlı varlıklardır. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi bugün elinizdeki fidanı dikin’ buyuruyor. Aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Han, ‘Yaş kesenin başını keserim’ demiştir. Ülkemizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk de, ‘Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer bir vatandır’ diyerek ülkemizi güzelleştirmemiz gerektiğini vurgulamıştır.”

“BAĞLUM’A MİLLET BAHÇESİ YAPACAĞIZ”

Türkiye’de en çok parka sahip olan ilçenin Keçiören olduğunu ve bu parklarda yeşil alan miktarının gün geçtikçe artırıldığını da vurgulayan Başkan Altınok şunları ifade etti:

“Bağlum’a 200 dönümlük bir Millet Bahçesi yapıyoruz. Ovacık’ta 69 bin metrekare alanı ağaçlandırmaya bağışladık. Bunu büyük bir rekreasyon alanıyla 100 bin metrekareye çıkartıyoruz. Ankara’ya Atatürk Orman Çiftliği’nden daha büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Burası Ankara’ya nefes aldıracak çok büyük bir akciğer olacak.”