Keçiören’de 6 ayda 2 bin 192 vatandaşa terapi hizmeti

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi altı ayda 2 bin 192 vatandaşa hizmet verdi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aile Terapi Merkezimiz yüz yüze görüşme usulüyle 1.176, telefonla görüşme usulüyle ise 1.016 vatandaşımıza hizmet verdi. Altı ayda toplamda 2 bin 192 vatandaşımız bu hizmetimizden yararlandı. Aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ergen danışmanlığı gibi 4 branşta terapilerimiz ücretsiz olarak devam ediyor.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından altı ay önce hizmete açılan Aile Terapi Merkezi; aile danışmanlığı, çocuk danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı ve ergen danışmanlığı branşlarında toplam 2 bin 192 vatandaşa hizmet verdi.

“TOPLUMSAL İHTİYACA YÖNELİK BİR HİZMET”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Aile Terapi Merkezi’nin toplumsal ihtiyaca yönelik önemli bir hizmet merkezi olduğunu anımsatarak, “Günümüzde en çok tedavi talebinin olduğu, en çok randevunun alındığı müesseseler psikolojik danışmanlık merkezleri haline geldi. Bu noktada tedavilerin fiyatları çok yüksek. Biz de bu duruma çözüm noktasında nasıl bir katkı sunarız diye düşündük ve Aile Terapi Merkezi hizmete açtık. Çocuklar, gençler, aileler ve çiftler için danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti vermeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DANIŞMALIK HİZMETİ VERİYORUZ”

Altınok ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte birey ve toplum psikolojisinde meydana gelen tahribatın onarılması için Aile Terapi Merkezi’nin önemli çalışmalar yaptığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Pandemi süreci toplumumuzda psikolojik yönden bir tahribat oluşturdu. Kovid-19 dediğimiz dünyanın başına bela olan bu virüsün ülkeler nezdinde siyasi, ekonomik ve psikolojik etkileri gözle görülür derecededir. Devletler bu tahribatı onarmak için çalışmalarını yapıyorlar. Bu süreçte insanlarımız evlerine hapsedildi. Hiç ummadıkları, daha önce yaşamadıkları bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çocuklar, gençler ve yaşlılar uzun süre evlerinde kaldılar. Bu durumun psikolojik sonuçlarını onarmak için elimizi taşın altına koyduk, Aile Terapi Merkezimiz yoğun bir şekilde hizmete devam ediyor.” ​