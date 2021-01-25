Keçiören’de 5+1 dubleks daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de bulunan 5+1 dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin,Ufuktepe Mah. Saklambaç Caddesi No:29/12 Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 25mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 19Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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