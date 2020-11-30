Keçiören’de 5 yeni kütüphane hizmete açılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki kütüphanelerin sayısını artırmak için başlatılan çalışmalar kapsamında 5 yeni kütüphaneyi çok kısa sürede hizmete açacaklarını duyurdu.

Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırma sözümüz vardı. Bu kapsamda 5 yeni kütüphane projemizi kısa sürede hayata geçiriyoruz.” dedi.

“EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ KANUNLAŞTIRILDI”

Başkan Altınok, ilk göreve gelirken verdikleri sözleri tek tek hayata geçirdiklerini, bu kapsamda “kütüphanelerin sayısını artırma” sözünün de yerine getirildiğini belirterek şunları aktardı:

“İlk göreve geldiğimiz 1994 yılı Keçiören’de ve Türkiye`de belediyecilik konusunda dönüm noktasıdır. Çünkü eğitim konusunda yaptığımız çalışmalar merkezi yönetim tarafından kanunlaştırıldı ve eğitimi desteklemeleri noktasında yerel yönetimlerin önü açıldı. Biz de şuanda çocuklarımızın eğitimine destek noktasında kütüphanelerimizin sayısını artırarak 5 yeni kütüphane projemizi hayata geçirdik. Öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız bilimin merkezi olan kütüphanelerimizde kendilerini yetiştirecek devletimize ve milletimiz adına faydalı işler yapacaklar.”