Keçiören’de 383 m2 arsa icradan satılacak

Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından açık artırma ilanı ile Keçiören’de buluna 383 m2 arsa satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen arsanın, 19 Mayıs Mah. 104. Sok. 8 Ve 12 Nolu Binaların Arasında Kalan Boş Arsa Keçiören / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken arsanın satışı için 1.Satış Günü 2 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 1 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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