KEÇİÖREN’DE 35 YENİ SPOR TESİS AÇILDI, GENÇLİK MERKEZİNİN TEMELİ ATILDI

Keçiören Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Keçiören’e inşa edilen 35 tesisin açılışı ve Ayvalı Gençlik Merkezi Temel Atma Töreni Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti.

Keçiören Ayvalı Mahallesi’nde gerçekleştirilen törene Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Müftüsü Mehmet Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

SAĞLIKLI TOPLUM İÇİN SPOR ŞART

Katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada sağlıklı bir toplum için sporun önemine vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir nesil ve sağlıklı bir toplumun temeli spordur. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu da spordur. Uyuşturucu dâhil her türlü alışkanlıklardan geleceğimiz olan gençlerimizi korumak için sporu teşvik etmeliyiz.” dedi.

“YÜRÜYÜŞ YOLLARINI YAYGINLAŞTIRDIK”

Ankara’da özellikle yürüyüş yollarının yaygınlaştırılması için önemli çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Altınok şunları aktardı:

“Ankara’da yürüyüş yolu dahi yoktu. Gerçi iki tane vardı, biri çiftlikte diğeri de Oran şehrindeydi. Onu da vatandaşlar yürüye yürüye yapmıştı. Biz 1994’te yürüyüş yolu yapmaya başladık, özellikle hanım kardeşlerimiz çok teşekkür ettiler. ‘Biz artık ne psikoloğa ne de psikiyatriste gidiyoruz, spor tüm sıkıntılarımızın üstesinden geldi’ dediler. Ayrıca ülkemizin en büyük açığı SGK giderlerimizden kaynaklanıyor. Paraları topluyoruz, 100 milyar lira ilave ederek ekstradan ödeme yapıyoruz. Toplumumuzda hastalık, hastaneye gitme ve ilaç kullanma oranı çok yüksek. Spor yaparak, sporu alışkanlık haline getirerek hastaneye gitme oranımızı düşürebiliriz. Bu anlamda sağlıklı bir geleceğin temeli de spor yapmaktan geçiyor.”

“TÜRKİYE EN ÇOK SPOR TESİSİ YAPILAN DÖNEMİ YAŞIYOR”

Türkiye`nin en çok spor tesisi yapılan dönemi yaşandığının da altını çizen Altınok, “Gerçekleri söylemek lazım. Marifet iltifata tabidir. Türkiye en çok spor tesisi yatırımı yapılan dönemi yaşıyor. Bunu lafla değil icraatla ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. Sporcu kimliğiyle verdiği destekle ülkemiz bir baştan bir başa tesislerle örülüyor. Keçören’e kazandırdığımız 17 spor tesisini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle yaptık. Spor tesislerimizle birlikte kültür merkezlerimizin de yüzde 80’ini bakanlığımızın desteğiyle yapıyoruz. Etlikteki olimpik yüzme havuzumuzun Ankara’da eşi benzer yok. ODTU, Hacettepe ve Bilkent’ten sporcularımız buraya geliyor ve spor yapıyorlar. İlçemize kazandırdığımız spor tesisleri için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şahsım ve bir milyon Keçiörenli adına teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Keçiören her zaman millî iradenin, hakkın adaletin ve hukukun yanında olduğunu vurgulayarak, “Keçiören tıpkı Estergon Kalesi gibi dimdik durdu. 35 ayrı hizmetimizin açılışının bir milyon Keçiörenli olmak üzere tüm Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Türkiye’ye olduğu gibi Keçiören’imize de tüm mahalle ve sokaklarıyla hizmet etme sözümüz vardı. Şükürler olsun bu sözümüzü yerine getirmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Eser siyaseti yapan ve bugünlerde emeği olan Keçiören Belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

“KEÇİÖREN ESER SİYASETİ BAKIMINDAN ÇOK ZENGİN”

Keçiören’in eser siyaseti ve spor alt yapısı bakımından zengin bir ilçe olduğunu da vurgulayan Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu:

“Keçiören eser siyasetinin en güçlü alt yapısına sahip ilçelerimizden biridir. Spor altyapısı, havuzları sahaları, semt sahaları ve spor salonlarıyla ve her biri halkımızın sonuna kadar ücretsiz hizmetindedir. Bizler halkımızın bu tesisleri dolu dolu değerlendirmesinden yanayız. Gece gündüz bu tesislerin kapısının tüm imkânlarıyla açık olmasından yanayız. Bugün burada açacağımız tesisler de bu hizmet politikasıyla tüm Keçiörenlilerin hizmetinde olacak. Bundan sonra da tüm imkânlarımızla hiçbir şekilde özveriden kaçınmadan gençlerimizle olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin kendilerini güçlü bir şekilde yetiştirmeleri için 400’e yaklaşan gençlik merkezimizi hizmete soktuk. Kültür, sanat, teknoloji, spor ve her alanda gençleri destekleyecek bir merkezdir buralar. Bugün de Keçiören’de bir yenisinin temellerini atıyoruz. Bu güzel çalışmanın anlamlı eserin kolaylıkla tamamlanmasını diliyorum.”

“ZENGİN YURT ALTYAPISINA SAHİBİZ”

Son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin dünyadaki en zengin yurt altyapısına sahip ülkelerden biri haline geldiğini de aktaran Kasapoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yalanla, iftirayla, algı operasyonlarıyla değil milletimizin her bir ferdi için 84 milyonun refahı ve huzuru için cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eser siyasetinin neferleriyiz. Türkiye 84 milyon nüfusuyla ve dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip ülkedir. Bu vasfıyla hem bugünler hem de yarınlar için önemli bir ülkedir. Son 20 yılda, cumhurbaşkanımızın engin vizyonlarıyla her alanda olduğu gibi spor yatırımlarında da çok büyük devrimleri gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanında var olan yurtlarımızla; sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahip ülkesiyiz. Öğrencilerimizin barınmasından eğitimine kadar her bir konuda verdiğimiz hizmet anlayışımızın ürünüdür bu yurtlar. Gençlerimizle aramıza hiçbir şekilde giremeyecekler. Gençlerimizi hiçbir şekilde kullanamayacaklar, istismar edemeyecekler. Bu ülkenin aydınlık yarını olan geçlerimizin umutlarını söndüremeyecekler. Doğusu, batısı güneyi ve kuzeyiyle biz her yere hizmet ediyoruz. Fırsat eşitliğinin en büyük taahhüdünü biz veriyoruz, en büyük somut örneklerini biz geçekleştiriyoruz.”

CUDİ’DE ULUSLARARASI TENİS TURNUVASI

Bakan Kasapoğlu geçtiğimiz aylarda Cudi’de düzenlenen ulusal tenis turnuvasının 2022’nin Mayıs ayında uluslararası bir tenis turnuvasına dönüşeceğini müjdeleyerek burada artık terörün değil raket seslerinin çınlayacağını söyledi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da birer konuşma yaparak Keçiören’e kazandırılan 35 spor tesisi ve Ayvalı Gençlik Merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Açılışta protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Ayvalı Gençlik Merkezi’nin temeli için beton mikseri butonuna basıldı.